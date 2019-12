Leben im Alter : „Sauerbraten ist der absolute Renner“

In der Küche im Haus Regenbogen wird in erster Linie gutbürgerlich gekocht. Rebecca Wünschmann ist stellvertretende Einrichtungsleiterin, Dominic Walda Hauswirtschaftsleiter. Er kennt die Wünsche der Bewohner. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Die BM widmet sich in einer Serie dem Leben der älteren Generation. Dominic Walda ist seit fast 20 Jahren Koch im Haus Regenbogen.

Ein echtes Urgestein des Seniorenheims Haus Regenbogen ist er, der Küchenchef Dominic Walda. Der 46-Jährige ist gelernter Koch und hat seine Ausbildung im Restaurant Romanowski in der Mebusmühle gemacht. Für den Wermelskirchener hat es keine Alternative zu dem Beruf gegeben. „Ich habe schon in der Schule Praktika in der Küche gemacht, das war schon immer mein Traumberuf“, sagt der 46-Jährige, der seit 2001 im Pflegeheim an der Remscheider Straße 40 arbeitet. „Davor habe ich nach der Lehre auf Sylt und in Köln gearbeitet, auch in der Sternegastronomie“, sagt Walda. Als er dann von dem neuen Seniorenheim gehört habe, habe er sich gedacht: „Da kann ich mich als Küchenchef kochtechnisch austoben. Aber Pustekuchen“, sagt der 46-Jährige gutgelaunt. Das habe er eine oder zwei Wochen versucht. „Und daran bin ich kläglich gescheitert“, ergänzt er und lacht.