Zweikampf bis zum letzten Zug Wermelskirchens bester Schachspieler

Und so hatte zu Beginn des Finalabends noch eine kleine Portion Aufregung in der Luft gelegen. Sascha Mohaupt und Sebastian Koch lagen gleichauf. Der eine: die ungeschlagene Nummer Eins im Schachverein in Wermelskirchen, der die Titel sammelt. Der andere: im vergangenen Jahr zum Schnuppern zur Stadtmeisterschaft gekommen, dann in den Verein eingetreten und seitdem in der Mannschaft nicht mehr wegzudenken.