Stadtmeisterschaften in Wermelskirchen Sascha Mohaupt ist Schach-Stadtmeister

Gerade ist Mohaupt am Zug. Er hat den Kopf in die Hände gestützt und blickt hochkonzentriert aufs Brett. Sein Gegenspieler verlässt den Tisch kurz, um sein Glas mit Wasser aufzufüllen. Es ist, als würde Mohaupt davon kaum Notiz nehmen. Es vergehen Minuten. Nurovic sitzt inzwischen wieder am Tisch, immer mal wieder kommen die anderen Spieler vorbei und werfen einen Blick auf das Spitzenspiel des Abends. Selbst vom Nebentisch, an dem gerade eine andere Partie ausgetragen wird, kommt ein Spieler vorbei. Dann zieht Mohaupt und schlägt auf die Uhr. Nurovic ist nun an der Reihe.