Gemeindeversammlung an der Stadtkirche in Wermelskirchen Sarah Kannemann übernimmt freie Pfarrstelle

Sarah Kannemann ist keine Unbekannte. Die 34-Jährige absolvierte bis Dezember 2021 ihr Vikariat in der Evangelischen Kirchengemeinde am Markt. Der Kirchenkreis hat zugestimmt, dass sie ab 1. April die restliche Zeit ihres Probedienstes in Wermelskirchen verbringt – statt weiterhin in Remscheid. Im Juni kann sie sich offiziell für die Pfarrstelle im Westbezirk zur Wahl stellen, um zum 1. Oktober in die neue Stelle eingeführt zu werden. „Wir freuen uns sehr“, erklärte Pfarrer Volker Lubinetzki, Vorsitzender des Presbyteriums, am Sonntag während der Gemeindeversammlung.