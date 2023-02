Neue Pfarrerin in Wermelskirchen „Ich wünsche mir eine unkomplizierte Kirche“

Eigentlich sei das Kapitel Wermelskirchen schon abgeschlossen gewesen, räumt sie ein. Im Januar 2022 verließ sie nach Vikariat, Ordination und drei Monaten Probedienst die Gemeinde Richtung Remscheid. Hier hatte der Kirchenkreis für die frisch gebackene Pfarrerin eine geteilte Stelle geschaffen: mit jeweils 50 Prozent in der Clarenbach-Gemeinde und in der Krankenhausseelsorge im Sana. Währenddessen trat Ehemann David seinen Probedienst als Pfarrer in der Kirchengemeinde in Lennep an. Seit vergangenem Herbst leben die beiden im Pfarrhaus in Lennep. „Ich habe in Remscheid wertvolle Erfahrungen gesammelt“, erzählt Sarah Kannemann, „zumal mein Vikariat sehr von der Pandemie geprägt war.“ Kaum war sie ordiniert, wurde wieder Begegnung möglich. In der Remscheider Gemeinde sei sie vor allem im Kinder- und Jugendbereich im Einsatz gewesen. In der Klinik unterstützte sie ihre Kolleginnen sowohl auf der Palliativstation als auch beim Abschied von Sternenkindern. „Die Seelsorge liegt mir sehr am Herzen“, sagt sie. Dasein, Zuhören und Mit-Aushalten: Das gehöre mehr denn je zu ihrem Selbstverständnis als Pfarrerin. Sie habe in der Klinik erlebt, wie Menschen in den Extremsituationen ihres Lebens, Gebet und Segen dankbar angenommen hätten. „Die Arbeit wird mir fehlen“, sagt sie. Bis Oktober wird sie noch mit einer 25-Prozent-Stelle in der Klinik weitermachen.