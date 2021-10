Straßenbauarbeiten in Wermelskirchen : Ab Donnerstag wird die Kölner Straße saniert, danach die Telegrafenstraße

Straßenbauarbeiten in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die schweren Linienbusse haben in den kurvigen Einmündungstrichtern die Pflastersteine verschoben. Jetzt werden die Kurvenbereiche asphaltiert.

Täglich fahren etwa 100 schwere Linienbusse über die Kölner wie auch über die Telegrafenstraße. Die Folge bekommen die Verkehrsteilnehmer am Donnerstag und Freitag – und vermutlich auch in der nächsten Woche – zu spüren: Die Fahrbahn des Einmündungstrichters der Kölner Straße / Eich wird am Donnerstag und Freitag saniert. Eine Vollsperrung ist vorgesehen. Eine Umleitung wird ausgeschildert.