Wermelskirchen: Fast alle Wohnungen sind verkauft : Sanierung der Schule Neuenhaus beginnt

Über die anstehenden Sanierungsarbeiten an der alten Schule in Neuenhaus sprechen Sylvia Dürholdt und Architekt Dirk Schuran. Foto: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Das 1912/1914 erbaute Gebäude steht unter Denkmalschutz. Die Investoren werden es entkernen und darin neun Eigentumswohnungen einrichten. Diese Woche rücken die Firmen an. Einzug soll im Spätsommer sein.

Noch ist der Altbau ein Roh-Diamant. Es bedarf einiger Vorstellungskraft, in der ehemaligen Schule Neuenhaus ein schönes Mehrfamilienhaus zu sehen, das es in einigen Monaten werden soll. Der Zahn der Zeit hat arg an dem Gebäude genagt, es steht seit langem leer. Aber in dem Baudenkmal sollen Menschen bald hinter einer alten Fassade in modernen Wohnungen mit schicken Bädern leben. Innen erhält der Altbau einen zeitgemäßen Feinschliff.

Aber diese Fantasie haben offenbar einige Menschen. Denn Interessenten für die künftigen Eigentumswohnungen gab es sehr früh. „Die Nachfrage ist groß“, sagt Sylvia Dürholdt von der CPI Management GmbH mit Sitz in Remscheid. Das Unternehmen hat die Immobilie vor gut einem Jahr erworben und ist Investorin dieses Vorhabens.

Info Kernsanierung von Behörde genehmigt Daten Das Objekt umfasst ein 2637 Quadratmeter großes Grundstück. Die Wohn- und Nutzfläche beträgt 930 Quadratmeter. Denkmalschutz Die Sanierung des Gebäudes wurde mit der Denkmalbehörde abgestimmt.

In dieser Woche beginnt die Sanierung. Dürholdt: „Wir haben die denkmalschutzrechtliche Genehmigung erhalten.“ „Es ist ein außergewöhnliches, repräsentatives Objekt“, schwärmt Architekt Dirk Schuran. Nur noch zwei von insgesamt neun Wohnungen stehen zum Verkauf, eine kleinere im ersten Obergeschoss und eine große Wohnung im Dachgeschoss.

Ein Rückblick: Das Schicksal des Schulgebäudes war lange Zeit ungewiss. 2015 hatte Udo Clever als Nachbar das Grundstück mit dem alten Gebäude gekauft. Ursprünglich wollte er damals nur einen Grundstücksteil hinter dem Gebäude erwerben. Dann kaufte er schließlich das gesamte Grundstück, die Stadt reduzierte den Preis um die Abrisskosten. Dabei wollte man – ganz unbürokratisch – dem neuen Besitzer helfen. Doch der Denkmalschutz wog schwerer, ein Abriss war am Ende nicht möglich.

1984 war das Objekt unter Denkmalschutz gestellt worden, weil es sich um einen typischen Schulbau dieser Epoche handelt – mit hohem Walmdach, mit einem Giebelhaus, einem Eingangsportal mit Windfang, einem steinernes Treppenhaus und einem großen Schulhof davor.

Auch jetzt besteht noch Einsturzgefahr, das Objekt ist mit einem Bauzaun gesichert. Aber vom Hausschwamm wurde das Gebäude nicht befallen, das Mauerwerk sei solide, sagt der Architekt. Das alte Schulhaus an der B 51 habe Charme dank symmetrischer Proportionen sowie liebevoller Details. „Das Objekt erschien uns erhaltenswert“, sagt Sylvia Dürholdt. Innen wird das Gebäude kernsaniert. Aus den alten Klassenzimmern entstehen Wohnungen in unterschiedlichen Größen. Ein gläserner Aufzug ermöglicht einen barrierefreien Zugang in die zwei Vollgeschosse und ins Dachgeschoss. Die Bäder seien behindertenfreundlich konzipiert. An der Rückfront werden Balkone angebaut. Bei der anstehenden Sanierung lege man Wert darauf, prägende Details zu erhalten. So sollen zum Beispiel die neuen Fenster genau dem Original entsprechen. Beauftragt werden Fensterbauer, die sich diesem Segment verschrieben haben und in der Lage seien, solche Holzfenster eins zu eins nach zu bauen. Die alte Eingangstür sei zwischengelagert und werde komplett aufgearbeitet.

Die Bauteile und die komplette Ausstattung entspreche der aktuellen Wärmeschutzverordnung. Eingebaut werden soll eine Fußbodenheizung, sämtliche Leitungen werden neu installiert. Da die CDI GmbH schon seit Jahren mit bestimmten Firmen zusammenarbeite, habe man auch in Zeiten des Baubooms keine Probleme bei der Auftragsvergabe. Im Spätsommer soll bereits Einzug sein. In Erinnerung an die alte Schule werde im Hausflur eine alte Tafel aufgestellt, auf der die Namen der Bewohner geschrieben stehen.

Architektonische Details der ehemaligen Schule Neuenhaus. Foto: Solveig Pudelski

Treppentrakt an der Rückfront des Gebäudes. Foto: Solveig Pudelski