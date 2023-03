Haus der Begegnung in Wermelskirchen Salon-Kattwinkel knüpft an goldene Zeiten an

Als sich zur Pause die Doppeltüre öffnet, aus der Küche das erste Glas Wein in den Saal getragen wird, da wirkt es für einen Moment lang so, als würde Jenny Kattwinkel gleich in ihrem langen, feinen Kleid um die Ecke biegen. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich die Dame des Hauses, die hier Ende des 19. Jahrhunderts mit ihrer Familie lebte, bei einem kleinen Gespräch in den hohen Räumen vorzustellen: Irgendwo spielt ein Quartett leise Streichmusik, die Gläser klirren und die Gäste kommen leise ins Gespräch.