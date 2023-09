Kultur Wermelskirchen Saisonauftakt mit heißen Swing-Klängen in der Katt

Etwa im Motto-Song des Abends, dem Song „You’d Be So Nice To Come Home To“ aus dem Musical-Film „Something To Shout About“ aus dem Jahr 1943, der vor allem durch Frank Sinatra und Ella Fitzgerald bekannt gemacht wurde. Das Stück war dann schon wieder ein wenig mehr im klassischen Swing-Sound zu Hause, was die große Bandbreite der Big Band deutlich machte. Und es machte große Freude, sich als Zuhörer darauf einzulassen. Wie sich auch am großen Applaus des Publikums zeigte.