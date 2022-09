Tipps der Verbraucherberatungsstelle im Rheinisch-Bergischen Kreis : Seriöse Schädlingsbekämpfer im Kreis

Auch ein kleines Wespennest, etwa unter einem Dachvorsprung, muss der Fachmann entfernen. Foto: dpa-tmn/Patrick Pleul

Wermelskirchen/Rhein-Berg Der Spätsommer ist die Zeit von Wespen und Hornissen. Die Insekten kommen den Menschen manchmal sehr nahe. Schädlingsbekämpfer werden dann gerufen, die aber nicht immer seriös sind. Die Verbraucherzentrale gibt Tipps, was Bürger beachten müssen.

Ob gesundheitsgefährdende Schmetterlingsraupen an den Bäumen oder das Wespennest im Rollladenkasten des Kinderzimmers – diese und andere ungebetene Gäste möchte man am liebsten möglichst schnell wieder loswerden. In ihrer Not fallen Betroffene immer wieder auf unseriöse Anbieter ohne Sachkunde, aber mit überzogenen Rechnungen rein, berichtet Brigitte Becker, Leiterin der auch für Wermelskirchen zuständigen Verbraucherberatungsstelle in Bergisch Gladbach. Sie gibt Bürgern als Verbraucherschützerin die folgenden Tipps rund um die Schädlingsbekämpfung mit auf den Weg.

Ohne triftigen Grund dürfen Wespen nicht gefangen, gestört, umgesiedelt oder getötet werden, so sieht es das Bundesnaturschutzgesetz vor. Hornissen sind nach der Bundesartenschutzverordnung sogar noch stärker geschützt. Nur wenn ein „vernünftiger“ Grund vorliegt, dürfen Bienen- und Hornissennester entfernt werden. So zum Beispiel, wenn im Haus kleine Kinder wohnen oder Allergiker, bei denen ein Wespenstich tödlich enden kann. Allein Fachexperten dürfen entscheiden, ob ein Nest beseitigt werden darf. Verbraucher können sich hierfür an die örtliche Naturschutzbehörde wenden, die über die Stadt- oder Landkreisverwaltung erreicht werden kann. Wer die Behausungen eigenmächtig entfernt, riskiert eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro.

Info Beratungsangebot der Verbraucherzentrale Hilfe Bei der Prüfung von Rechnungen hilft die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Bergisch Gladbach, Am Alten Pastorat 32, unter der Telefonnummer (02202) 9263101, gerne weiter. Kontakt Auf der Internetseite unter www.verbraucherzentrale.nrw/beratungsstellen/bergischgladbach

Auch wenn die ungebetenen Gäste plötzlich bedrohlich nahe kommen, gilt es, nicht hektisch eine 0800-Nummer oder eine Handynummer zu wählen, unter der sich schnell ein Notdienst-Eintrag in den Branchenbüchern findet, so Becker. Fach- und Berufsverbände der Schädlingsbekämpfer sowie Stadtverwaltungen oder Umweltämter helfen bei der Suche nach Fachleuten aus dem Umkreis. Wer im Internet nach Hilfe sucht, sollte direkt auf die Homepage des Anbieters gehen und im Impressum nach dessen tatsächlichem Standort recherchieren. Becker: „Der Anbieter sollte eine Festnetznummer aus der Region haben. Liegt der Firmensitz nicht in unmittelbarer Nähe, können hohe Kosten für die Anfahrt anfallen.“