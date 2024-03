Natur und Garten in Wermelskirchen Tomatensamen aus dem Bücherregal

Gerade blättert eine Besucherin gedankenverloren durch die weißen Tütchen. Tomate, Gurke, Bohne, Salat und Melde: Es wirkt, als würde vor ihrem Auge ein bunter Gemüsegarten entstehen. Drei Tütchen darf die Kundin mitnehmen, um den Samen in ihrem Garten ein neues Zuhause zu geben. Sie zögert noch und schwärmt dann ein bisschen von den wunderbaren Möglichkeiten, den Garten mit Saatgut aus der Stadtbücherei versorgen zu können. Sabrina Ollig freut sich über die Begeisterung der Besucher, die am Freitag in der Stadtbücherei vorbeischauen. „Viele Menschen sind noch gar kein Mitglied bei uns, sind aber heute schon wegen des Saatguts hier gewesen“, erzählt sie. Schließlich darf sich in der kleinen Saatgut-Bibliothek jeder bedienen – egal, ob Mitglied oder nicht. „Wir haben die Ausleihe in diesem Jahr allerdings auf drei Tütchen begrenzt“, erzählt Sabrina Ollig vom Bücherei-Team. Im vergangenen Jahr seien viele Sorten schon am ersten Tag weg gewesen. Das habe man in diesem Jahr vermeiden wollen.