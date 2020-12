ÖPNV in Wermelskirchen : RVK will bis 2030 emissionsfrei fahren

Wermelskirchen Seit diesem Jahr sind Brennstoffzellenbusse im Netz der Regionalverkehr Köln GmbH auch in Wermelskirchen unterwegs. Die umweltfreundlichen Fahrzeuge sind für das Unternehmen die Zukunft im ÖPNV.

Er gehört mittlerweile schon fest zum Verkehrsbild in und um Wermelskirchen: der Brennstoffzellenbus des Typs A330FC des Herstellers Van Hool. Zehn Stück davon hat die Regionalverkehr Köln GmbH (RKV), das auch für den Rheinisch-Bergischen Kreis zuständige Verkehrsunternehmen, in ihrem Verkehrsnetz im Einsatz. Und das mit Erfolg, wie Unternehmenssprecherin Andrea Jahn auf Anfrage dieser Redaktion mitteilt. „Seit der zweiten Dezemberwoche wird zudem ein Fahrzeug des Models Caetano getestet – und im kommenden Jahr werden weitere H2-Solaris-Busse am Standort eingebunden.“ Der Brennstoffzellenbus ist aber nicht nur neu – er ist im Vergleich zum herkömmlichen Dieselbus auch wesentlich klimafreundlicher. Und passe daher auch aus diesem Blickwinkel heraus perfekt in die Zeit.