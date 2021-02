Mobilität in Wermelskirchen : RVK testet neuen Hybridbus

Der Solaris mit Blick auf die Wasserstofftanks der Tankanlage in Braunsberg. Foto: RVK

Wermelskirchen Neuer Solaris-Brennstoffzellenbus ist in der RVK-Niederlassung Braunsberg eingetroffen. Er ergänzt den bereits vorhandenen Hybrid-Fuhrpark. In Wermelskirchen fahren seit Sommer 2020 bereits über zehn Wasserstoffbusse.

Am Standort Braunsberg der Regional Köln GmbH (RVK) hat die Testphase mit einem neuen Brennstoffzellen-Hybridbus begonnen. Ein erster Solaris Urbino 12 hydrogen wurde jetzt geliefert. Im März 2020 waren 15 dieses Busse bei der Firma Solaris Bus & Coach S.A. bestellt worden. Somit ergänzt erstmals ein neuer Hersteller den inzwischen 37 Busse umfassenden Fuhrpark wasserstoffbetriebener Brennstoffzellenfahrzeuge der RVK.

„Wir nähern uns in diesem Jahr weiter dem standortübergreifenden Umbau der Busflotte mit dann final 52 Bussen. Das ist in dieser Dimension derzeit einzigartig und baut auf den verschiedenen Projektschritten auf, die seit 2011 umgesetzt wurden“, so RVK-Geschäftsführer Marcel Frank.

Nach diesem ersten Bus werden die weiteren 14 Busse sukzessive zwischen Juli und Dezember 2021 ausgeliefert. Verteilt werden sie auf drei Standorte der RVK. Fünf Busse werden für den Linienbetrieb im Rheinisch-Bergischen Kreis, fünf für den Verkehr im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis und fünf für den Stadtverkehr Hürth geliefert. Der RVK-Standort in Wermelskirchen verfügt seit Sommer 2020 bereits über zehn Wasserstoffbusse.

Als Aufsichtsratsvorsitzender der RVK ist Stephan Santelmann, Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises, in zweifacher Hinsicht voller Erwartung: „Klimaschutz bleibt ein elementar wichtiges Ziel. Dabei wird der ÖPNV insbesondere mit Blick auf die Strategien von Bund, Ländern und EU eine große Rolle spielen. Die RVK ist in dieser Hinsicht eine Vorreiterin, wovon auch der Rheinisch-Bergische Kreis als einer der Gesellschafter profitiert.“

Auf den neuen Bustyp Solaris Urbino 12 hydrogen wird nun das Fahrpersonal am Standort geschult. Zusammen mit einem Mitarbeiter der Firma Solaris erfolgt eine Einweisung in die Tankvorgänge und in die Besonderheiten der Bustechnik bzw. des Antriebs mit Wasserstoff. Die erforderliche Infrastruktur ist Teil des wachsenden Projektpaketes der RVK und wurde 2020 mit dem Bau von zwei eigenen Wasserstofftankstellen (in Wermelskirchen und in Meckenheim) umgesetzt.

Die 15 Solaris-Busse wurden im Zuge des EU Projekts JIVE 2 angeschafft und durch das „Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking“ (FCH JU), das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) über das NIP2 Programm sowie über das Verkehrsministerium des Landes NRW gefördert.

Im weiteren Verkehrsgebiet der RVK eignet sich jedoch in besonderer Weise Wasserstoff als Antriebstechnologie, denn es müssen neben den städtischen, stark verdichteten Räumen insbesondere auch ländliche und entsprechend weiträumige Regionen bedient werden, so Marcel Frank. Für dieses heterogene Gebiet ist der Einsatz von reinen Elektrofahrzeugen weniger geeignet. Weder die Reichweiten noch die Betankungszeiten und -möglichkeiten wären wirtschaftlich und angemessen.

Brennstoffzellen-Busse fahren dabei rein elektrisch: In der Brennstoffzelle reagieren Wasserstoff (H 2 ) und Sauerstoff (O) unter der Abgabe von elektrischer Energie zu Wasser (H 2 O). Der so generierte Strom kann in einer Hochvolt-Batterie gespeichert werden oder direkt die Elektromotoren antreiben. Einzige „Emission“ dieser Fahrzeuge ist reines Wasser beziehungsweise Wasserdampf. Zudem sind die Busse absolut geräuscharm.

