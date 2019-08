Händler und Marketingverein zufrieden : Rund 50.000 Besucher beim verkaufsoffenen Sonntag

Mit Boards wird um Spenden für Jugendfreizeitpark geworben. Foto: Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen (resa) Die Innenstadt brummte: Zum verkaufsoffenen Sonntag kamen gestern laut des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WIW) rund 50.000 Menschen in die Stadt. „Nach ersten Schätzungen mehr als im vergangenen Jahr“, stellte André Frowein am frühen Nachmittag fest.

Und davon profitierten auch die Einzelhändler – vor allem wenn sie sich für Aktionsangebote vor der Haustüre entschieden hatten. „Der Laden brummt“, freute sich Jochen Schmees vom Krämerladen. Schon am Samstagabend, an dem der Unverpackt-Laden auf der Kölner Straße länger als sonst die Türen geöffnet hatte, seien viele Kirmesbesucher vorbeigekommen. „Stammkunden, aber auch viele Kunden, die zum ersten Mal hier sind“, stellte Schmees am Sonntag fest. Viele der Kunden würden auch Einkäufe mitnehmen. Zu ihnen gehörten auch Margit Oelke und Ursula Solar. „Wir kommen von Anfang an in den Krämerladen“, erzählte Margit Oelke. Sicher helfe es aber vielen Kunden auch, an so einem Tag leichter die Hemmschwelle in einen neuen Laden zu übertreten, ergänzte Ursula Solar: „Eine gute Gelegenheit, um mal reinzuschnuppern.“

Diese Gelegenheiten nutzten Kunden auch beim „Kaffeeteufel“ auf der Eich. „Für Kaffee ist es heute fast ein bisschen warm“, stellte Kaffespezialist Andreas Deus fest. Aber am Stand an der Straße würden viele Kirmesbesucher einen Kaffee mitnehmen. Und er habe die Erfahrung gemacht, dass viele Kunden unter der Woche wieder kämen, um sich noch mal umzuschauen. Ähnlich positiv fiel auch die Stimmung in der Buchhandlung Marabu aus: „Vor allem Schulbücher haben wir heute viele verkauft“, stellte Ines Stubenrauch lachend fest. Das positive Echo der Händler bestätigten auch André Frowein und Dankmar Stolz von WiW. Die Läden seien voll, die Kunden kauffreudig, in den Cafés herrsche schon seit dem Mittag Hochbetrieb, Plätze unter freiem Himmel seien sehr begehrt und die Stimmung bestens.