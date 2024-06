Laufveranstaltung in Dhünn Rund 340 Starts beim Mittsommernachtslauf

Kurz bevor Daniel Schmitz das Startzeichen gibt, wird es in der Dorfmitte ganz still. Die Kinder stehen in der ersten Reihe an der Startlinie. Die Jüngsten haben gerade erst ihren dritten Geburtstag gefeiert. Auch Pepe und Clemens von der Dhünntalschule stehen in der dichten Reihe an der markierten Linie. „Wir sind nicht aufgeregt“, haben die Jungs kurz vorher erklärt, „wir wollen laufen.“