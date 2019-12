Aktion in Wermelskirchen : Rund 300 Päckchen für Kunden der Tafel

Ein Festmahl für Kunden der Tafel: Die Ehrenamtlichen wie Hanne Burghoff, Ulrike Schröder, Helga Hecht und Ludwig Fein nahmen gestern rund 300 Spendenpakete der Wermelskirchener entgegen. Foto: Demski. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen An den Abgabestellen für die traditionelle Geschenk-Aktion herrschte reger Betrieb.

Hanne Burghoff empfängt den jungen Mann, der mit vollen Händen im Pfarrzentrum auftaucht, mit einem Strahlen. Die Mitarbeiterin der Tafel hat aufgehört zu zählen, wie viele der bunten Pakete sie an diesem Tag bereits entgegengenommen hat. Aber auch aus dem neusten Exemplar, das ihr der junge Mann in die Hand drückt, ragt ein Schokonikolaus hervor. Sie bedankt sich und wirft einen Blick auf den Inhaltszettel, der am Paket klebt: Nudeln und Kekse, Schokolade, eine Flasche Wein und ein Gutschein aus dem Supermarkt. Irgendwo in Wermelskirchen wird eine Familie an den Tagen vor Heiligabend diesen bunten Weihnachtskarton öffnen und im besten Fall wird ihnen leichter ums Herz – weil für das Festessen gesorgt ist, weil sie für einen Abend mal nicht auf jeden Cent achten müssen.

Genau für dieses Gefühl sind die Ehrenamtlichen der Tafel jedes Jahr im Einsatz: Dann rufen sie die Wermelskirchener auf, Lebensmittelpakete zu schnüren, um den Kunden der Tafel eine Freude zu machen. 400 Haushalte mit etwa 1000 Menschen versorgt die Tafel im Moment regelmäßig mit Lebensmitteln. „Die Zahl der alleinerziehenden Mütter und der Senioren steigt“, sagt Helga Hecht, die am Mittwoch die Paketabgabe im Pfarrzentrum Sankt Michael koordiniert. Aber auch viele Familien setzen weiterhin auf die Tafel, um für die Kinder ein warmes Essen auf den Tisch zu bekommen. Bei der Päckchenabgabe sortieren die Mitarbeiter direkt nach der Größe der Haushalte: Für Einzelpersonen werden deutlich weniger Pakete abgegeben als für größere Haushalte. Aber weil vor allem Kindergärten und Schulen viele einzelne Lebensmittel spenden, packen die Ehrenamtliche mit diesem Material Geschenke für die Alleinstehenden. Neben der Abgabe im Pfarrzentrum nimmt am Mittwoch auch die Sparkasse in Dabringhausen Pakete entgegen. „Wir werden wohl wieder so auf 300 Exemplare kommen“, resümiert Helga Hecht am Nachmittag.