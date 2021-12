Heiligabend in Wermelskirchen : Ruhiger Auftakt bei Gewinnausgabe

An Heiligabend war wenig los an der Gewinnausgabe: Sylvia Mundstock hatte schon fast traditionell den ersten Termin übernommen. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen An Heiligabend herrschte in der Stadt Hochbetrieb. Deutlich ruhiger war es in Geschäftsstelle des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“. Nur wenige Kunden lösten ihre Zählscheine.

Vor der Metzgerei wird die Schlange immer länger. „Ich möchte unsere Bestellung abholen“, sagt ein Mann, den meisten anderen in der Reihe auf dem Bürgersteig geht es ähnlich. Gegenüber vor dem Bürgerzentrum entsteht eine kleine Schlange vor dem Testzentrum, die die Mitarbeiter der Lebenshilfe aber schnell abgearbeitet haben. Testtermine für Heiligabend waren schnell ausgebucht, viele Menschen sind vor den Familienfeiern am Nachmittag auf den Beinen. Auf der Telegrafenstraße herrscht vor der Bescherung Hochbetrieb. Die Kunden parken wild, erledigen schnell letzte offene Punkte, gleichzeitig liegt die Feststimmung schon in der Luft. Immer mal wieder wünschen sich Passanten „Frohe Weihnachten“, gelegentlich bleiben sie zum Plaudern stehen.

Deutlich ruhiger ist es ein paar Meter weiter vor der Geschäftsstelle des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WIW). Dort hat um punkt zehn Uhr die Ausgabe der Gewinne der Zählscheinaktion begonnen. Holten die Wermelskirchener ihre Geschenke in anderen Jahren im Bürgerzentrum ab, hat der Verein die Ausgabe in diesem Jahr wegen des Testzentrums verlagern müssen. Am Eingang der Geschäftsstelle ist eine Geschenkausgabe entstanden – unter freiem Himmel, aber im Trockenen. „Zum Auftakt ist es aber sehr ruhig“, sagt Sylvia Mundstock, die fast traditionell an Heiligabend die erste Ausgabe übernimmt. Deutlich weniger Menschen als in anderen Jahren würden noch vor dem großen Fest ihre Zählscheine einlösen, hat sie festgestellt. „Ich glaube, die Menschen haben dieses Jahr noch mehr das Bedürfnis, es ruhig angehen zu lassen“, sagt sie. Außerdem gebe es in diesem Jahr deutlich mehr Gelegenheit, die Gewinne abzuholen – bis zum 10. Januar können die Wermelskirchener montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr ihre Lose einlösen. Silvester und am 8. Januar ist die Ausgabe von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Danach verlieren die Zählscheine ihre Gültigkeit. „Genug Gelegenheit, um vorbeizukommen“, sagt Sylvia Mundstock. Die Gewinnnummern sind übrigens auch online einsehbar – unter www.rp-online.de/wermelskirchen und www.wiw-marketing.de.