Drohungen gegen Bürgermeister : Ruhe bewahren und als Vorbild agieren

Wermelskirchen Bürgermeister Rainer Bleek registriert, dass verbale Drohungen gegenüber Amtsträgern zunehmen.

Rainer Bleek erinnert sich an eine Situation, in der er mit Drohungen und verbaler Aggression hautnah zu tun hatte. „Das war vor einigen Jahren nach einem Anschlag in Frankreich. Da wurde ich gefragt, warum ich die Fahnen am Rathaus nicht auf Halbmast hängen würde. Ich habe gesagt, dass es schwer ist, eine Grenze zu ziehen, wann die Fahnen tiefergehängt werden und wann nicht. Die Folge waren Beschimpfungen und Plakate gegen mich“, sagt der Bürgermeister. Da kommen Assoziationen zum SPD-Bürgermeister von Kamp-Lintfort, Christoph Landscheidt, hoch, der mit seinem Antrag auf einen großen Waffenschein Schlagzeilen machte. Der Grund für Landscheidt: Er fühlt sich bedroht und wollte die Waffe zum Selbstschutz haben.