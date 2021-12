Kultursommer 2021 – Kreis im Rückblick : 12.000 Besucher allein auf der Wermelskirchener Kulturfabrik

Die Band „Kontrollverlust“ mit Schlagzeuger Denis Sarp aus Wermelskirchen lieferte einen mitreißenden Auftritt ab. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen/Rhein-Berg Der Kultursommer 2021 im Rheinisch-Bergischen Kreis war außergewöhnlich. Zu dieser Erkenntnis kommt zum Jahresende der Kreis in einer Art Rückblick auf diesen besonderen Veranstaltungssommer. Mehr als 17.570 Besucher genossen in fünf Städten im Kreisgebiet ein vielfältiges Programm.

Allein die Kulturfabrik in Wermelskirchen lockte mehr als 12.000 Besucher und hatte damit den größten Anteil am Erfolg dieses Kultursommers im Kreisgebiet. Ermöglicht wurde der „Kultursommer 2021 im Rheinisch-Bergischen Kreis“ durch ein einzigartiges Förderprogramm mit Mitteln aus „Neustart Kultur“ der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM). Der Kreis erhielt hierfür einen Zuschlag und wirkte damit als Antragssteller und Projektträger. Fünf beteiligte Kommunen setzten das sehr kurzfristig ausgelobte Projekt in der Tat um. Wermelskirchen „stampfte“ gleich eine Kulturfabrik aus dem Boden, die im Kreisgebiet ihresgleichen suchte: Allein 40 Bands traten auf und begeisterten das Publikum. Hier war es besonders der Stadtmarketingverein, der in enger Zusammenarbeit mit der Stadt, den Kulturvereinen und dem Rhombuspark-Eigentümern das eigentlich Unmögliche möglich machte.

„Die Kommunen und ihre Mitarbeiter haben für den Kultursommer 2021 in kürzester Zeit großartige Veranstaltungsprogramme auf die Beine gestellt. Das Tempo war wirklich rekordverdächtig“, so Landrat Stephan Santelmann. „Ich bin froh, dass wir dafür die Förderung koordinieren konnten. Der Kultursommer hat gezeigt, was alles bei guter Zusammenarbeit und gemeinsamer Kraftanstrengung möglich ist.“

Vernissage-Figuren in der Kulturfabrik: Auftritt der Wermelskirchener Tanzschule Momo. Foto: Jürgen Moll

INFO 64 Veranstaltungen in fünf Städten Wo In den Kommunen Bergisch Gladbach, Burscheid, Leichlingen, Odenthal und Wermelskirchen fanden von Juli bis Oktober auf die Orte zugeschnittene Formate mit vielen kulturellen Highlights statt. Was Mit insgesamt 64 Veranstaltungen – Open-Air-Konzerten, Theateraufführungen, Lesungen, Performances und vielem mehr – wurde das kulturelle Leben Kultursommer 2021 nach einer pandemiebedingt langen Zeit beim im digitalen Raum in den öffentlichen Raum zurückgeholt und wieder zum Leben erweckt. Wer 341 Kulturschaffende bekamen eine Plattform und traten in den analogen Austausch mit dem Publikum.

Mit dem Kultursommer wurden Künstlern wieder Auftrittsmöglichkeiten gegeben. Die Städte wurden kulturell wiederbelebt und Kultur wieder einem breiten Publikum zugänglich gemacht. „Der Mensch braucht Kultur einfach. Diese ist wahnsinnig wichtig für eine lebendige Gesellschaft“, erklärt Kreiskulturreferentin Charlotte Loesch. „Gerade jetzt, wo sich die pandemische Lage wieder verschärft hat, sind wir froh, dass wir im Kreis in den vergangenen Monaten ein starkes Zeichen für die Kultur gesetzt haben und so viele Veranstaltungen – natürlich unter strengen Schutzauflagen – stattfinden konnten.“ Zudem sind viele neue Kooperationen entstanden und auch die interkommunale Zusammenarbeit wurde weiter gestärkt. Somit hat der Kultursommer 2021 auch einen nachhaltigen Effekt auf die künftige Kulturarbeit im Kreis. „Insofern war der Kultursommer in vieler Hinsicht ein ganz besonderer Neustart für die regionale Kulturlandschaft.“

Gleich zweimal ludt Volker Rosin sein junges Publikum auf dem Rhombus-Gelände am Donnerstag zum Mitsingen und Tanzen ein. Foto: Theresa Demski

Bergisch Gladbach bot 52 Veranstaltungen aus den Sparten Musik, Tanz, Theater, Literatur, Bildende Kunst sowie Führungen an. Sie fanden in Bergisch Gladbach an 29 verschiedenen Orten statt. 3500 Zuschauer wurden gemeldet.

Punkrock-Konzert in der Kultur-Fabrik im Rhombus Gelände. Foto: Jürgen Moll

Sieben Veranstaltungen bot Burscheid an – unter anderem ein Mitsing-Projekt sowie ein Performance- und Theaterangebot unter dem Motto „Bühne frei für die Jugend“. Besondere Highlights des Burscheider Kultursommers waren die gut besuchten Open-Air-Konzerte in der Kirchenkurve. 950 Besucher nutzten das Angebot.

Rund 400 Menschen aus Leichlingen nahmen an der Hörspielnacht im Leichlinger Freibad, dem musikalischem Ein-Tages-Festival am Jugendzentrum, dem Büchertag für junge Lesefans und dem beschwingtem Gypsy-Jazz im Altenzentrum Hasensprungmühle teil.

Die Gemeinde Odenthal lud im Rahmen des Kultursommers zu einer großen Open-Air-Veranstaltung – einem „Picknickkonzert“ – am Dhünntalstadion ein. Vier regionale Bands verkörperten mit ihrer Livemusik die Rheinische Lebens- und Mundart und auch Schulbands und junge Musikerinnen und Musiker bekamen eine Bühne. 720 Besucher verbrachten bei guter Musik und einer tollen Atmosphäre einen unbeschwerten Tag im Freien.

Das Nonplusultra in diesem Kultursommer stellte indes Wermelskirchen auf die Beine. An insgesamt neun Veranstaltungswochenende lockten Konzerte, Tanzveranstaltungen, Kunstausstellungen und der WermelsKirchentag insgesamt etwa 12.000 Besucher.