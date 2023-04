Neue Veranstaltungsformat in Wermelskirchen Beste Stimmung bei der „Rudelsingen“-Premiere

Andrea Epking und Eva Baade wissen noch nicht, was sie darauf schreiben werden. „Das überlegen wir uns während des Abends. Mal sehen, was mir gleich fehlen wird, das schreibe ich auf“, sagt Andrea Epking. Und schon wird weitergesungen. Etwa das zumindest in Teilen im Publikum bekannte „Dirty Old Town“ von The Dubliners. Oder der Song, bei dem man, wie Ariane Huss schmunzelnd kommentiert, auf jeden Fall das „Aaah, aaah“ mitsingen können werde: „What’s Going On“ von den 4 Non Blondes.