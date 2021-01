Sport in Wermelskirchen : Roswitha Karaschewski bietet Online-Kurse beim WTV an

Roswitha Karaschewski bietet Online-Kurse beim WTV an

Sport in Wermelskirchen

Wermelskirchen Bewegung ist wichtig denn je in dieser Zeit. Zusammenkünfte sind nicht möglich. Deshalb bietet der WTV erstmals Online-Kurse an: Thai-Box-Aerobic und Zumba. Da kann der Schweiß ja im Wohnzimmer fließen.

Der WTV bietet zwei Online-Kurse unter der Leitung von Roswitha Karaschewski an.

Thai-Box-Aerobic findet dienstags um 19.05 bis 20.05 Uhr statt. TBA ist ein Fitnesstraining, das die typischen Techniken des Kampfsports in einem aeroben Workout verbindet. Schnelle Boxtechniken und kraftvolle Kicks bei fetziger Musik trainieren deine Kraftausdauer, Koordination und Beweglichkeit. WTV-Geschäftsführer Walter Thiel: „Dieses Workout ist für alle, die den besonderen Kick “ suchen und in kürzester Zeit Kursform erreichen wollen.“

Weitere Informationen in der WTV-Geschäftsstelle Taubengasse 10, Tel. 884809 oder per Mail an: info@wtv1860.de