Ron Minis Trio im Haus Eifgen in Wermelskirchen : Ein Wechselspiel aus Krach, Kunst und Kreativität

Wermelskirchen Das Ron Minis Trio sorgte am Freitagabend mit seiner speziellen Art der Musik im Haus Eifgen für staunende bis begeisterte Reaktionen im Publikum.

„Easy listening“ ist was anderes, als das, was das Ron Minis Trio rund um den blaubärtigen Pianisten Ron Minis am Freitagabend im Haus Eifgen präsentierte. Ein Blick auf seinen Flügel genügte, denn da türmten sich die Effektgeräte, mit denen er sein Klavierspiel bisweilen extrem verfremdete, so dass es wie ein Schmiedehammer klang, wenn er in die Tasten griff. Kein Wunder, schließlich hat der Musiker einen Punk- und Heavy-Metal-Background. Der schimmert in seinen Kompositionen auch gerne mal durch, wenn Schlagzeug und Bass nach einem kurzen Solo-Klavierintro einsetzen und sich über die Zuschauer ergießen. Das ist nicht einfach anzuhören.