Vereinsleben in Wermelskirchen Rolf Felder, der Herr der Bänke in Dhünn

Wer Rolf Felder nach einer gemütlichen Bank zum Ausruhen in Dhünn fragt, der muss auf eine Antwort nicht lange warten. „Oben in der Jesuskurve hat man einen schönen Blick, wenn die Motorradfahrer vorbeikommen“, sagt er. „Oder am Friedhof: Dort stehen auch zwei Bänke“, ergänzt der 77-Jährige. Und dann spaziert er in Gedanken den Weg Richtung Staelsmühle und Knochenmühle. „Da stehen eine ganze Reihe Bänke für die Wanderer“, erzählt er, „natürlich immer an den besonders schönen Stellen.“