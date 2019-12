Konzert in der „Centrale“ in Wermelskirchen : „Rock Reloaded“ sorgt für familiär-freundschaftliches Flair

Konzert in der „Centrale“ in Wermelskirchen

Wermelskirchen Rund 100 Besucher erleben „Rock Reloaded“-Tradition zum Jahresende, die in der Gaststätte „Centrale“ fortbesteht.

Die „Centrale“ ist die Gaststätte, die in Wermelskirchen schon allein aufgrund ihrer zentrale Stadtmitten-Lage ein Hot Spot ist – die Kombination aus Restaurant und klassischer Kneipe fungiert genauso als Treffpunkt für Ausgehfreudige der Anfang 30- bis Mitte 60-Generationen wie als Proberaum für beispielsweise Blasmusik-Ensembles, als Vereinslokal oder auch als regelmäßige Anlaufstelle für Stammtische, unter anderem vom Geschichts- oder Kunstverein. Dann und wann setzt das Wirtepaar Mona und Dirk Götz mit Live-Musik-Veranstaltungen kulturelle Akzente. Höhepunkt im jährlichen „Centrale“-Reigen ist dabei die Wermelskirchener Musik-Tour, bei der die „Centrale“ regelmäßig ähnlich wie zur Herbstkirmes aus den sprichwörtlichen Nähten platzt. Nicht ganz so voll, aber mit rund 100 Besuchern im Verlauf des Abends gut besucht, war das Konzert der Wermelskirchener Coverband „Rock Reloaded“.

Die siebenköpfige Formation, die einst aus der von Lehrer Willi Mergler initiierten und betreuten Hauptschul-Band „Constant Changing People“, den Wermelskirchenern unter der Abkürzung „CCP“ in guter Erinnerung, hervorging, ließ in 2018 ihr traditionelles Konzert zum Jahresende in der „Centrale“ wieder aufleben. Diese fanden ursprünglich über ein knappes Jahrzehnt im Bistro der Kattwinkelschen Fabrik statt, danach folgte eine Pause. „Wir haben mit Mona und Dirk von der ‚Centrale‘ tolle neue Partner gefunden“, sagt Tobias Nitsche, einer der beiden „Rock Reloaed“-Gitarristen, und bereut die Entscheidung aus dem vergangenen Jahr nicht.