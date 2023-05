Politik in Wermelskirchen Ringen um den städtischen WiW-Zuschuss

Keine Einigung in Sicht: Die Kommunalpolitik ringt heftig um den jährlichen Zuschuss, den die Stadt an den Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) zahlt. Der Haupt- und Finanzausschuss konnte sich nach längerer Diskussion nicht verständigen und vertagte die Entscheidung in die Sitzung des Stadtrats am kommenden Montag, 15. Mai.