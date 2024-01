Kleidertauschbörse in Wermelskirchen Riesiges Interesse an Kleiderbörse in der Bücherei

Margit Kannengießer zieht sich gerade wieder die Schuhe an. „Passt“, sagt sie zufrieden und zeigt auf ihre Schätze, die sie bei der Kleiderbörse entdeckt hat. Kurzerhand hat sie – genauso wie viele andere – am Rande der Kleiderständer und Tische ein paar Sachen anprobiert. „Das ist hier so eine schöne, lockere Atmosphäre“, sagt sie. Und Christel Dültgen, die sich mit ihre auf den Weg gemacht hat, nickt gut gelaunt. „Ich habe auch schon etwas Schönes gefunden“, erzählt sie und deutet auf die grüne Windjacke in ihrer Hand.