Karneval in Wermelskirchen Riesen-Vorfreude beim künftigen Dreigestirn

Regentschaft Formell beginnt die Regentschaft des künftigen Dreigestirns mit der Proklamation am 18. November durch Bürgermeisterin Marion Lück in der Dabringhausener Mehrzweckhalle. Tickets für die Veranstaltung gibt es in Dabringhausen beim Kaufzentrum Hübing, in Wermelskirchen bei Lotto-Toto Duran und im Internet auf der Homepage des Festausschusses Dabringhausen.

Vorverkauf Der Vorverkauf für die anderen Hallen-Veranstaltungen des Festausschusses – Kinderkarneval, Altweiber und „Wir unter uns“ - startet Anfang Januar. „An Altweiber wollen wir in dieser Session den großen Wurf wagen – es soll eine richtig große Party mit Live-Msuik geben“, kündigt der Festausschuss-Vorsitzende Wolfgang Schumacher: „Mehr wird noch nicht verraten. Aber den Termin sollten sich alle schon mal vormerken.“

www.dbh-fa.de