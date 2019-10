Verhandlung vor dem Amtsgericht Wermelskirchen : Richter stellt Verfahren gegen vermeintlichen Motorrad-Raser ein

Das Cafe Hubraum in der Kohlfurth war das Ziel des Angeklagten. Foto: Radtke, Guido (gra)

Wermelskirchen Ein 31-jähriger Familienvater aus Wuppertal musste sich jetzt vor dem Amtsgericht verantworten, weil er mit seiner BMW-Maschine angeblich an einem Rennen mit zwei anderen Bikern auf der Eschbachtalstraße teilgenommen haben soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Illegale Motorradrennen sind im Bergischen Land zwar kein übergroßes Problem, dennoch laden die kurvigen Strecken wohl den einen oder anderen Kraftradfahrer dazu ein, Vorsicht und Anstand in den Wind zu schießen und sich auf ein Rennen ohne große Rücksicht auf Anwohner und andere Verkehrsteilnehmer einzulassen. Selten geschieht es jedoch, dass Verantwortliche dann dafür zur Rechenschaft gezogen werden können: In der Regel sind sie hinter ihren Helmen nicht zu erkennen. So können auch Zeugen meist keine hilfreichen Auskünfte über die Verkehrsrowdies geben. Nun musste sich jedoch ein 31-jähriger Familienvater aus Wuppertal vor dem Amtsgericht verantworten, weil er mit seiner BMW-Maschine angeblich an einem Rennen mit zwei anderen Bikern auf der Eschbachtalstraße teilgenommen haben soll.

Der Angeklagte, dessen Frau und das kleine Kind vor dem Gerichtssaal warteten, war in anwaltlicher Vertretung zum Termin gekommen. Er wirkte aufgeregt – und ehrlich empört darüber, dass er des Verkehrsvergehens beschuldigt wurde. Er sei an dem Tag im August des Vorjahres alleine unterwegs gewesen, sei durch Preyersmühle gefahren und wollte weiter zum Café Hubraum nach Solingen fahren. Von Wermelskirchen kommend seien zwei Motorradfahrer zeitgleich mit ihm losgefahren, die sich ganz offensichtlich im Rennen messen wollten. In Preyersmühle habe er die beiden schon nicht mehr gesehen, dafür sei ein Mann an seinem Haus gestanden und habe in seine Richtung gestikuliert. Dieser Mann habe zudem sein Kennzeichen aufgeschrieben – woraufhin der Angeklagte die Post von der Staatsanwaltschaft erhalten hat.

Der Rechtsanwalt zeigte sich von der Unschuld seines Mandanten absolut überzeugt und argumentierte vehement in diese Richtung. „Ein wichtiger Unterschied ist schon mal: Das Nummernschild meines Mandanten war nicht umgeklappt. Das aber machen diejenigen immer, die Rennen fahren.“ Er ergänzte noch: „Ich glaube meinem Mandanten vorbehaltlos, dass er kein Rennen gefahren ist. Dafür spricht auch sein sonstiges Fahrverhalten.“ So sei der Mann bis zur Geburt der gemeinsamen Tochter immer nur zusammen mit seiner Frau gefahren. Das gehe im Moment nicht, und so sei er immer nur alleine unterwegs. Zudem sei er als Altenpfleger derzeit alleiniger Verdiener der Familie, das, von der Staatsanwaltschaft eingezogene Motorrad würde er bei der Bank abzahlen. „Außerdem hat er sich gestellt, nachdem man ihm das Fehlverhalten vorgeworfen hatte. Und das, obwohl er es nicht hätte müssen, weil man ihn wegen des Helms ohnehin nicht erkannt hätte“, sagte der Rechtsanwalt.