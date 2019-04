Gerichtsentscheidung : Richter stellt Verfahren gegen psychisch kranke Diebin ein

Wermelskirchen Eine 28-jährige Frau aus Essen stand jetzt zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres wegen Diebstahls von Waren in geringem Wert vor Gericht.

„Die Angeklagte soll Anfang Dezember in einem Discounter in Wermelskirchen Waren im Gesamtwert von etwa 20 Euro gestohlen haben“, lautete die Anklage. Die junge Frau, die in einem T-Shirt mit der Aufschrift „Ich mache keine Fehler, ich erschaffe Katastrophen“ zum Gericht gekommen war, wirkte nervös und geknickt. Auf die Frage des Richters, was denn losgewesen sei, antwortete sie leise: „Das, was immer mit mir los ist. Ich hatte eine Fressattacke und kein Geld, um etwas zu kaufen.“ Ähnlich schien der Fall im November gelegen zu haben, denn der Richter fragte: „Sie wollten sich doch in Therapie begeben. Was ist denn damit?“ Sie habe einen Therapieplatz in Bochum in Aussicht, antwortete die 28-Jährige. „Mit welcher Ausrichtung soll die Therapie sich denn befassen?“, fragte der Staatsanwalt. Darauf antwortete die Mitarbeiterin einer Einrichtung für Betreutes Wohnen, in die sich die 28-Jährige begeben hatte: „Es läuft wohl auf eine Psychotherapie hinaus, in der sie vor allem ihre Probleme mit dem Essen bearbeiten werden soll.“