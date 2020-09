Kommunalwahl in Wermelskirchen : Lindner: Rhombus ist ein „Zeichen der Zuversicht“

Wermelskirchen Die Besitzer des Areals, Sven Schulte und Walter vom Stein, begrüßten den FDP-Chef Christian Lindner mit Hammer und Lego-Baustein. Unter freiem Himmel erlebte die FDP Wermelskirchen den Höhepunkt ihres Wahlkampfs.

„Diese Veranstaltung ist für uns so etwas wie der Gipfel eines Wahlkampfs, in dem wegen der Corona-Pandemie nur wenig möglich war“, sagte der Vorsitzende der FDP-Wermelskirchen, Patrick Engels, im Gespräch mit unserer Redaktion: „Wir hätten gerne mehr gemacht. Begegnungen im öffentlichen Raum waren jedoch kaum möglich.“ Obendrein sei die Kommunikation über soziale Medien und E-Mail im Vergleich zu vorherigen Wahlkämpfen immens angestiegen, stellte der 34-jährige Engels, der seit 2005 in der FDP ist und 2009 erstmals im Wahlkampf aktiv war, fest: „Gerne haben wir die Gelegenheit genutzt, die ganz am Anfang einer Neu-Entwicklung stehende Industrie-Brache nutzen zu dürfen.“