Taxitarife in Wermelskirchen : Taxifahrer brauchen dringend Tarifanpassung

Wermelskirchen / Rhein-Berg Der Preisdruck durch gestiegene Spritpreise und die Erhöhung des Mindestlohns machen der Branche zu schaffen. Ein Anstieg ist beim Kreis beantragt.

Beim Tanken beißt Angela Hübing inzwischen die Zähne aufeinander: „Inzwischen zahle ich fast doppelt so viel für eine Tankladung“, sagt sie. Vor einem Jahr sah die Rechnung an der Tankstelle noch ganz anders aus. „Aber was bleibt mir anderes übrig?“, fragt sich die Taxiunternehmerin aus Dabringhausen, „ich kann die Autos ja nicht stehen lassen.“ Dazu kommt der Mindestlohn, der im Oktober von 10,45 auf zwölf Euro brutto steigt. Also registriert sie genauso wie ihre Kollegen in Wermelskirchen immer weiter steigende Kosten, ohne selbst die Einnahmen beeinflussen zu können. Über die bestimmt nämlich die Politik: „Die Taxitarife werden als Satzung festgelegt, das heißt: Der Kreistag muss diese beschließen“, erklärt Nina Eckhardt vom Rheinisch-Bergischen Kreis. In diesem Jahr sei aus dem Kreis der Taxi-Unternehmen ein entsprechender Antrag gestellt worden, die Tarife zu erhöhen. Was das in Zahlen bedeute ? Darüber will der Kreis aktuell keine Auskunft geben. Man befinde sich in einem laufenden Prüfverfahren, erklärt Nina Eckhardt. Innerhalb dieses Verfahrens sind laut Personenbeförderungsgesetz verschiedene Anhörungen vorgeschrieben. Gehört würden zum Beispiel die Industrie- und Handelskammer, die Taxiunternehmen, die kreisangehörigen Gemeinden, die Fachgewerkschaften und die Fachverbände.