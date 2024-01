Verwaltung in Wermelskirchen und Rhein-Berg Landrat Stephan Santelmann kandidiert in 2025 nicht mehr

„Seit 2017 bin ich mit großer Freude Landrat unseres Kreises, direkt gewählt von den Bürgerinnen und Bürgern. Dieses Wahlergebnis war und ist für mich auch stets ein Auftrag, mich mit all meiner Kraft für unseren Kreis einzubringen“, formuliert der Landrat wörtlich. Santelmann versichert, dass er sich in der verbleibenden Amtszeit „professionell und weiter mit vollem Engagement“ für die Interessen der fast 300.000 Einwohner im Rheinisch-Bergischen Kreis einsetzen werde. „Bei den in Zukunft anstehenden Entscheidungen im Kreistag werde ich – gemeinsam mit dem Kreisdirektor und den Dezernatsleitungen – breite Mehrheiten anstreben. Ich bin sicher, dass ich dabei von meiner Partei, der CDU, sowie von Bündnis 90/Die Grünen unterstützt werde“, blickt Stephan Santelmann in dem Brief aus.