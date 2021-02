Pandemie in Wermelskirchen : Die britische Virus-Variante verbreitet sich im Kreis

Wermelskirchen Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 15 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter zwei in Wermelskirchen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW nun bei 51,9.

Es gelten 32 weitere Personen kreisweit als genesen. 350 Personen sind aktuell infiziert, darunter 49 Wermelskirchener. Es befinden sich 731 Personen in Quarantäne, das sind vier weniger als am Vortag. 124 Bürger in Wermelskirchen befinden sich in Quarantäne.