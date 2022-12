Kommunalpolitik in Wermelskirchen Resolution des Stadtrats verursacht Diskussion wegen der AfD

Ein gutes Haar an der Autobahn GmbH ließ im Stadtrat niemand. Und einig zeigten sich die Wermelskirchener Kommunalpolitik darin, dass der Zustand rund um die Baustelle an der Autobahnbrücke in Hünger, über die die L 157 führt, nebst Befahrbarkeit in nur einer Fahrtrichtung und Umleitungen nicht tragbar ist. Dennoch verursachte die Verabschiedung einer gemeinsamen Resolution des Stadtrats zur Änderung der Situation an der Baustelle zu einer bissigen Diskussion, in der nicht nur die Autobahn GmbH im Fokus stand.