Falscher Polizist in Wermelskirchen erfolgreich : Rentner (85) um 20.000 Euro betrogen

Wermelskirchen Die Betrügermasche mit dem angeblichen Polizisten am Telefon zieht immer noch. Ein Paar hat jetzt einen Rentner um 20.000 Euro betrogen. In einem mehrstündigen Telefonat wurde die anfängliche Skepsis des Seniors ausgeräumt.

Das ist bitter: In Wermelskirchen ist am Donnerstag ein 85-jähriger Rentner um 20.000 Euro betrogen worden. Die Betrüger gaben sich als Polizeibeamte aus und kamen mit dieser dreisten Masche durch.

Der 85-Jährige erhielt am späten Nachmittag einen Anruf von einem angeblichen Polizisten, der den Senior aufforderte, einen Betrag von 20.000 Euro von der Bank abzuheben, da es sich um Falschgeld handeln würde. Die anfängliche Skepsis des Mannes konnten die Betrüger in dem mehrstündigen Telefonat ausräumen. Sie überredeten den Senior, während des Gesprächs die 110 in sein Telefon einzutippen und gaben sich dann als Polizisten aus, obwol das ursprüngliche Gespräch noch lief und er die Nummer nie wirklich gewählt hatte. Der Mann nannte die Namen, die die Betrüger ihm vorher gesagt hatten, und erhielt so die vermeintlich Bestätigung, dass es sich um echte Polizisten handelte. Daraufhin fuhr der Wermelskirchener schließlich zur Bank und verneinte auch auf Nachfrage der Bankmitarbeiterin einen Betrugsversuch.