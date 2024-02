Rentenberatung in Wermelskirchen Guido Krüger ist der Meister der Zahlen und Anträge

Der Brief von der Rentenversicherung wiegt meistens schwer. Kurz nach dem 50. Geburtstag kommt die zehnseitige Post mit allerhand Zahlen, Daten und Informationen zum ersten Mal bei den Bürgern an. Alle fünf Jahre erreicht gesetzlich Versicherte dann erneut der dicke Briefumschlag. Spätestens dann, wenn die Rente langsam in Sicht kommt, klingelt bei Guido Krüger in Dabringhausen das Telefon. „Viele Menschen fragen erstmal: Wann kann ich in den Ruhestand gehen?“, erzählt er. Dann verweist er auf die Seiten drei, vier und fünf des Briefes und bietet sich für offene Fragen nach der Lektüre der Seiten an.