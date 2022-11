Kabarett in Wermelskirchen : René Steinberg bietet Hochfrequenz-Comedy zum Freuen

René Steinberg machte mit seinem Programm „Freuwillige vor“ Station in Wermelskirchen. Foto: Olli Haas

Wermelskirchen Comedian René Steinberg hat sich mit seinem Programm „Freuwillige vor“ zum Ziel gemacht, die Besucher in der Katt glücklich zu machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Man kennt ihn vor allem aus den Comedy-Abteilungen des Westdeutschen Rundfunks – aber der Comedian René Steinberg ist auch auf den Kleinkunstbühnen zu Hause. Wobei zu Hause in den vergangenen zwei Jahren auch einen etwas unguten Touch bekommen habe. „Boah, war ich viel zu Hause“, sagte er, wahrscheinlich nur mit einem halben Augenzwinkern. Denn letztlich sei doch die Bühne das einzig Wahre. Aber in Corona-Zeiten müsse man halt nehmen, was man bekommen könne. Auch Autokinos. „Hätte mir vor drei Jahren mal einer gesagt, dass ich auf einer Bühne stehen würde – und die Leute mir ihre Hupen zeigen…“ Steinberg berichtete von unterhaltsamen Erlebnissen im Autokino, bei denen er sich die Publikumsreaktionen per WhatsApp zuschicken lassen musste. „Bei einem Auto gingen plötzlich die Scheibenwischer an, da habe ich gefragt, was denn da los ist. Ich habe dann gesehen, wie er ganz hektisch auf dem Handy tippt. Die Nachricht kann man sich dann auch nicht ausdenken. Er hat geschrieben: Ich lache Tränen.“

Das Programm „Freuwillige vor“, das Steinberg am Freitagabend in der Katt präsentierte, hatte durchaus schon ein paar Jahre auf dem Buckel. „Geschrieben habe ich es 2019 v. C. – früher stand das für vor Christus, heute heißt das vor Corona.“ So konnte es durchaus sein, dass einem der eine oder andere Spruch bekannt vorkam.

Allerdings hatte Steinberg seinem Programm durchaus einer Frischzellenkur unterzogen. Etwa mit der Gloria-Gaynor-Nummer „I Will Survive“, die er zu „Endlich live“ umgedichtet und damit zu einem Nach-vorne-Schauen-Stück gemacht hatte – und das Publikum sang und klatschte mit. Steinberg ist eben ein echtes Schlitzohr, das es schafft, Gesellschaftskritik und perfekt sitzende Parodien unterzubringen. Wenn er sich etwa als Rainer Calmund gerierte, der lange Jahre eine feste Bank für ihn auf der Bühne gewesen sei. Nur um dann täuschend echt den Calli zu machen, um sich darüber zu beklagen, dass der ja 50 Kilogramm abgenommen habe. „Das muss man sich so vorstellen, dass er eine 14-Jährige entbunden hat.“ Auch dass die Kanzlerin plötzlich Olaf heiße, und die Queen Segelohren habe – das seien Veränderungen, bei denen doch keiner mehr mitkomme. Steinberg konnte zudem immer noch in einer Geschwindigkeit seine Pointen rausfeuern, dass einem vom Zuhören beinahe schwindlig wurde. Die saßen zumeist perfekt. Wie etwa dann, wenn es um die Übertragung der Fußball-WM aus Katar ging. „Das wird ja auf RTL passieren, nennen wir das mal: einen Fernsehsender. Aber Fußball bei RTL, das ist so, als ob Dolly Buster auf arte aus der Bibel vorliest.“