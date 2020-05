Bürgermonitor im Bergischen Land : Umleitungsschilder auf L 409 / L 408 sind verschwunden

Wermelskirchen / Remscheid Manchmal geht es doch sehr schnell. Kaum hatte unsere Redaktion über die völlig unnötigen Umleitungen nach den abgeschlossenen Fahrbahn- und Banketten-Sanierungen an den Landstraßen 408 und 409 berichtet, da verschwanden die großflächigen Umleitungshinweise.

Die Fachfirma hatte es nicht geschafft, die teils schweren Schilder zeitnah, also direkt nach Ende der Baumaßnahmen, wegzuschaffen. So mussten viele Verkehrsteilnehmer über Tage völlig unnötige Umwege in Kauf nehmen, um ans Ziel zu gelangen.