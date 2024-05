Fußball-Europameisterschaft 2024 Hotels verzeichnen vereinzelt erhöhtes Buchungsaufkommen

Wer den hohen Hotelpreisen an den Spielorten also ein Schnippchen schlagen will, könnte ins Umland ausweichen – beispielsweise in Wermelskirchener Hotels unterkommen. Doch Anfragen von Fußball-Fans – wenn überhaupt – halten sich in Grenzen. „Wir sind bei den Buchungen an Online-Plattformen angebunden. Da ist es zunächst schwer zu sagen, aus welchem Grund unsere Hotelgäste bei uns buchen“, sagt Christian Warnke vom Hotel-Restaurant „Zum Schwanen“.