Personalengpässe in Remscheid : Stadtwerke schränken den Busverkehr ab Donnerstag ein

Personalengpässe in Remscheid

Bei der Regionalverkehr Köln GmbH ist die Lage nicht so angespannt. Foto: RVK

Wermelskirchen Die Omikron-Welle grassiert in Remscheid. Darauf reagiert jetzt der Verkehrsbetrieb der Stadtwerke Remscheid und stellt seinen Fahrplan ab Donnerstag zeitlich befristet auf Ferienfahrplan um.

Von den 170 Busfahrern seien derzeit etwa 50 krank oder in Quarantäne, berichtet Armin Freund, Geschäftsbereichsleiter Mobilität bei den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke Remscheid. Die Umstellung auf Ferienfahrplan hat nun zur Folge, dass die Zahl der täglichen Fahrten merklich reduziert wird – vorerst aber nur für zwei Wochen. Dieser Ferienfahrplan wird jedoch zur Schulverkehrszeit mit zusätzlichen Verstärkerfahrten erweitert. „Schule ist uns heilig“, so Freund. Andere Möglichkeiten gebe es kaum mehr, um die Ausfälle uzu kompensieren. Alle Verwaltungsmitarbeiter mit Bus-Schein seien bereits im Fahrbetrieb, ein externer Dienstleister voll eingebunden: „Wir tun alles, was wir können.“