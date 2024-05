Polizei sucht Unfallverursacherin und Zeugen Neunjähriger bei Überholmanöver leicht verletzt

Unter anderem in Begleitung seines hinter ihm fahrenden Vaters war der neunjährige Junge aus Remscheid am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Richtung Thomas-Mann-Straße unterwegs. Wie die Polizei am Montag berichtete, wurden beide von einem Pkw überholt – nach Angaben des Vaters jedoch mit einem zu geringen Seitenabstand.