Wermelskirchener betreibt „Lütter Bike“ Fahrrad-Werkstatt will Marktlücke nutzen

Wer sich ein neues Fahrrad kauft, egal, ob es nun ein konventionelles ist oder ein E-Bike, der wird sich früher oder später mit den ersten Reparaturen auseinandersetzen müssen. Das gilt umso mehr, wenn das neue Fahrrad ein gebrauchtes ist, möglicherweise auf einer Fahrradbörse oder im Internet gekauft. Tobias Möller ist nach eigener Aussage „Vielfahrer“. Der 36-Jährige weiß aus bitterer Erfahrung, wie schwer es ist, ein Fahrrad reparieren zu lassen – wenn man das in der Werkstatt eines Geschäfts machen möchte, in dem man das Rad einst nicht gekauft hat. „Egal, worum es sich dann handelt, wenn man es nicht dort gekauft hat, bekommt man in der Regel einen schönen Tag gewünscht und das war es dann“, sagt der Wermelskirchener, der mittlerweile in Lüttringhausen wohnt.