Bandenkriminalität in Wermelskirchen und Remscheid : Bande gesteht zahlreiche Einbrüche

REMSCHEID / WUPPERTAL / Wermelskirchen Am ersten Verhandlungstag hatten die vier Angeklagten vor dem Landgericht Wuppertal noch geschwiegen. Nun aber folgte das Geständnis. Unter anderem waren die Männer im Mai 2021 in die Wermelskirchener Schwanenschule eingebrochen.

Den drei Remscheidern (25, 26, 27) und dem 22-jährigen Wermelskirchener werden insgesamt 18 Einbrüche in Schulen, Kindertagesstätten und Firmengebäude vorgeworfen. Überwiegend in Remscheid – eine Tat sollen die Angeklagten in Wermelskirchen begangen haben, eine weitere in Sprockhövel. Nach dem ersten Einbruch in einem Berufskolleg im Januar vorigen Jahres mit reicher Beute folgte der Einbruch in ein Lockdown-geschlossenes Hotel, bei dem Thermomixe und Kaffeeautomaten mitgingen. Weitere Einbrüche in Schulen und Kindergärten folgten. War ein Einbruch dort nicht ergiebig, wurden in der gleichen Nacht weitere durchgeführt. Teilweise gab es bis zu vier Einbrüche in einer Nacht. Die Serie von Einbrüchen hatte von Januar bis Juni 2021 gedauert. Auch in der Wermelskirchener Schwanenschule sollen sie eingebrochen haben. Neben dem Tresor stahlen die Einbrecher dort auch etwa 50 iPads, die unlängst erst für die Schüler angeschafft worden waren. Außerdem entwendeten sie einen Generalschlüssel. Der Gesamtschaden betrug rund 30.000 Euro.