Wirtschaft Im Bergischen Land : Die Firmen Dönges und Wetec beziehen neue Firmenzentrale

Sichtbar: Dönges und Wetec haben im Dezember 2020 ihre neue Firmenzentrale in Wermelskirchen bezogen. Foto: Dönges GmbH & Co. KG

Wermelskirchen / Remscheid Ein innovatives Logistikzentrum und modernes Verwaltungsgebäude wurden gegenüber der Ortschaft Bollinghausen an der Landstraße 157 zwischen Ostringhausen und Hünger nach eineinhalb Jahren Bauzeit bezogen.

Wer in den letzten Monaten die Auf- oder Abfahrt der Autobahn 1 in Wermelskirchen genutzt hat, konnte die Entstehung der neuen Firmenzentrale von Dönges und Wetec mitverfolgen. Seit einigen Wochen prangen daran auch bereits die Logos der beiden Unternehmen, die die Gebäude im Dezember 2020 bezogen und damit ihre neue Heimat gefunden haben. Noch ist nicht alles fertig, aber der Geschäftsbetrieb läuft bereits auf Hochtouren. Sobald die Coronapandemie es zulässt, soll die Einweihungsparty nachgeholt werden.

Mehr als 100 Jahre war Dönges in der Werkzeugstadt Remscheid zuhause, bei Wetec waren es immerhin mehr als 30 Jahre. Dass beide Unternehmen nun nach Wermelskirchen gezogen sind, hat einen simplen Grund. „Remscheid konnte uns keine ausreichend großen Flächen anbieten“, berichtet Thomas Pletsch, einer der Geschäftsführer beider Unternehmen und Urenkel des Firmengründers Johann Dönges. Weil sowohl Dönges als auch Wetec in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen sind, mussten sie innerhalb von 20 Jahren bereits drei Mal umziehen. Dieses Mal soll es aber für lange Zeit der letzte Umzug gewesen sein.

Was 85 Verpflegungsmodule (früher Gulaschkanone) bekommen die Hilfsorganisationen in NRW. Im Herbst 2020 übergab Innenminister Herbert Reul die ersten sechs Fahrzeuge. Die Firma Dönges, einer der renommiertesten Systemlieferanten für Feuerwehr und Katastrophenschutz, übernahm die Zusammenstellung und Anfertigung des Verpflegungsmoduls.

Auf rund 100.000 Produkte in unterschiedlicher Stückzahl können Dönges und die Schwesterfirma Wetec derzeit zugreifen, viele davon direkt ab Lager. Jedes einzelne davon musste vom alten Standort in Remscheid zur neuen Zentrale ins etwa acht Kilometer entfernte Wermelskirchen gebracht und dort in das neue System eingespielt werden – und das bei laufendem Betrieb. „Das war eine riesige logistische Herausforderung, die wir ohne die großartige Hilfe unserer 120 Mitarbeiter nicht gestemmt hätten“, stellt Ken Schmidt, einer der drei Geschäftsführer der beiden Unternehmen fest. Der 47-Jährige hat den Neubau und den Umzug organisatorisch geleitet. Inzwischen läuft der Betrieb schon wieder auf Hochtouren.