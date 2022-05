Reit- und Fahrverein Dhünn : Pferdesportler sanieren Springplatz

Der Sand für die neue Tretschicht ist aufgebracht. Vor kurzem waren die Randsteine und die Umzäunung an der Reihe. Mailin Schmidt (mit dem vereinseigenen Schulpferd „Favea“) beobachtet RFV-Geschäftsführer Olaf Siebel (l.) und Meik Kalkuhl bei deren Handgriffen. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Der Reit- und Fahrverein Dhünn freut sich über einen Zuschuss aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätten“, bringt aber auch Eigenmittel und -leistung ein. Die auf Vordermann gebrachte Fläche soll beim Sommerturnier offiziell ihrer Bestimmung übergeben werden.

Nachdem mit dem SSV Dhünn bereits ein Verein aus dem Dorf im Süd-Osten von Wermelskirchen in den Genuss des dicksten Stücks vom fast eine halbe Million Euro schweren Kuchens des NRW-Förderprogramms „Moderne Sportstätten 2022“ gekommen ist, „verbaut“ nun mit dem Reit- und Fahrverein (RFV) ein weiterer Verein aus Dhünn Mittel aus diesem Topf: Auf der Reitanlage in Dhünn-Neuenhaus wird der Springplatz gründlich saniert.

Das Ziel der ehrenamtlich Aktiven: Zum Sommerturnier, das vom 10. bis 12. Juni erstmals nach den Ausfällen aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 und 2021 wieder stattfindet, soll der Platz offiziell seiner Bestimmung übergeben werden. „Bis dahin werden wir jeden Samstag zum Arbeitseinsatz auf dem Platz sein, denn es ist noch viel zu tun“, sagt Mailin Schmidt.

Vorstand Seit März steht Mailin Schmidt als Vorsitzende an der Spitze des rund 200 Mitglieder starken RFV. Mit ihr gehören Linda Conrad als zweite Vorsitzende, Meik Kalkuhl als Geschäftsführer, Claudia Wiggerich als Kassenwartin, Rüdiger Koch als Sportwart Reiten, Jacqueline Wobedo als Sportwartin Voltigieren sowie Kati Willumat-Warnke und Laura Hochstein als erste und zweite Jugendwartin zum Vorstand.

Die 29-Jährige übernahm im März den RFV-Vorsitz von Martin Hackländer, der sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl stellte und den Verein 26 Jahre führte. Die neue Vorsitzende steuert mit der Sanierung des Reitplatzes also gleich zu Beginn ihrer Amtszeit eine entscheidende Weichenstellung für den Wermelskirchener Vereinsreitsport.

In Eigenleistung haben die RFV-Aktiven die ehemalige Platzumrandung entfernt, mittlerweile wurden neue Randsteine und ein neuer 1,35 Meter hohen Zaun gesetzt. Die inzwischen entfernte, ehemalige Umrandung stammte noch vom vormaligen Fußballplatz an dieser Stelle, der Mitte der 1970er-Jahre vom Kickergrün an der Staelsmühle abgelöst wurde. „Wir hatten insofern Glück, dass der Untergrund als Basis noch gut war und ist“, beschreibt Mailin Schmidt die Arbeiten: „Die sichtbare Tretschicht auf dem 2800 Quadratmeter großen Springplatz haben wir von einem Dienstleister erneuern lassen, denn dafür braucht es Fachleute.“