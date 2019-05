Azubis lernen am praktischen Beispiel : Firma spendiert Marmor-Reinigung am Bürgerzentrum

Wermelskirchen Azubis des Unternehmens Niederberger säubern die Fassaden des Bürgerzentrums. Für die angehenden Gebäudereiniger ist das eine gute Möglichkeit, das Handwerk zu üben. Und die Stadt Wermelskirchen profitiert.

„Ich bin Wermelskirchener. Auf dem Weg durch die Stadt sind mir die Schandflecken aufgefallen“, berichtet Holger Eickholz, Geschäftsführender Gesellschafter, im Gespräch mit unserer Zeitung. So kam er auf die Idee, den alle zwei Jahre stattfindenden „Tag der Azubis“ in Wermelskirchen zu veranstalten. Dabei handele es sich um einen Lerntag, an dem die Auszubildenden des Gebäudereiniger-Handwerks praktische Erfahrungen sammeln können. Die jungen Leute reisen aus ganz Deutschland an. Die Stadt, die von dieser Reinigungsaktion profitiert, stelle einen Schulungsraum zur Verfügung.

Die Außenverkleidung der beiden Türme besteht aus Carrara-Marmor. Um an alle Flächen zu gelangen, werden am Ausbildungstag am 29. Juni zwei Hubsteiger aufgebaut. Die Auszubildenden lernen nicht nur das Arbeiten in der Höhe – auch auf speziellen Leitern –, sondern zusätzlich verschiedene Reinigungstechniken, beispielsweise mit einem Heißwasserhochdruck-Gerät, sowie Trocknungsmethoden und das Versiegeln in der Arbeitspraxis. So werde der Stein am Ende hydrophobiert, das Verfahren gilt als eine schonende Konservierungsmethode. „Das erfolgt erstmalig. Es soll den Stein vor Witterungseinflüssen besser schützen“, sagte Eickholz. Sollten die Auszubildenden die Flächen an einem Tag nicht komplett reinigen und versiegeln können, werden „Profis“ aus dem Unternehmen den Part übernehmen, versichert Holger Eickholz.