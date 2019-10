Kattwinkelsche Fabrik in Wermelskirchen : Reiner Blues ohne großen Firlefanz

Wermelskirchen Henrik Freischlader, Moritz Meinschäfer, Armin Alic, Marco Zügner und Roman Babik sorgten am Freitag für ein cooles und stimmungsvolles Konzert in der Katt.

Es war nicht nur eine hervorragend aufeinander eingespielte Band, die in der rappelvollen Kattwinkelschen Fabrik die Bühne betrat. Es war vor allem auch eine bestens gelaunte. Henrik Freischlader hatte es wieder einmal nach Wermelskirchen verschlagen, und der Gitarrist freute sich sichtlich. „Schön, mal wieder hier zu sein. Wir spielen jetzt erst mal fünf Stunden, dann machen wir vielleicht ne kleine Pause“, sagte der Kölner und stieg mit seinen Mitmusikern Moritz Meinschäfer am Schlagzeug, Armin Alic am Bass, Marco Zügner am Saxophon und Roman Babik an der Orgel in seinen nicht ganz so langen Set ein. An dessen Beginn stand mit „Business Straight“ gleich ein Song, der klar machte, dass hier dem Blues ohne großen Firlefanz gefrönt wurde. Gut, Soli gab es ausgiebig, aber das gehört beim Blues zum guten Ton. Allerdings war der restliche Abend mitunter nicht die reine Blueslehre, sondern streckte die Fühler ganz ungeniert in funkige und jazzige Dimensionen aus. Etwa beim extrem coolen „Community Immunity“, bei dem Saxophonist Zügner mit Basser Alic funkige Läufe über dem wuchtigen Schlagzeug von Meinschäfers spielte, nur ab und zu unterbrochen von Babiks fetten Orgeleinwürfen, während der Meister selbst einen halb gesprochenen, halb gesungenen Text dazu beisteuerte. Das wurde nur vom herrlich hektischen Solopart gekrönt, der als Hommage an Stevie Wonders „Sir Duke“ verstanden werden konnte und ganz automatisch in die Beine ging. Songs wie diese wurden vom Publikum mit Applaus und Jubel bedacht. Ganz genauso wie eher niedliche Nummern wie „Masterplan“, bei dem das Publikum sich ganz nebenbei als enorm textsicher erwies und von Anfang an den Refrain mitsang.