Drohnenflüge rund um Wermelskirchen Die Rehkitz-Retter sind wieder im Einsatz

Zwei bis drei Minuten dauert es, bis eine ein Hektar große Wiese abgesucht ist. Wenn ein Rehkitz gesichtet wurde, bleibt die Drohne über dem Fundort stehen, und die Koordinaten werden an die Helfer am Boden übermittelt. Die Jungtiere werden mit Handschuhen in Körbe gesetzt und erst wieder am Waldrand in der Nähe des Fundortes ausgesetzt, wenn der Bauer seine Mahd beendet hat. „Direkter Körperkontakt ist zwingend zu vermeiden, weil es dazu führen kann, dass das Kitz einen fremden Geruch annimmt und später nicht mehr von der Geiß angenommen wird.“