Wermelskirchener beim Konzert in der Villa Hammerschmidt : Reharmonie-Vertreter beim Bundespräsidenten

Wermelskirchen/Bonn (tei.-) Das war ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Vertreter des Chors „Reharmonie“ waren eingeladen zu einem Konzert in der Villa Hammerschmidt in Bonn. Schirmherr waren der Bundespräsident und seine Gattin.

Aufgetreten waren im Park der Villa Hammerschmidt die Junge Sinfonie Köln und die Höhner. Die jungen Musiker interpretierten zahlreiche Hits der Band und anderer kölscher Musiklegenden neu sowie Kompositionen von Schmumann, Offenbach und Beethoven und begleiteten dann auch die Höhner. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender hatten an Fronleichnam zu dem Konzert eingeladen, um die Bedeutung der musikalischen Bildung zu unterstreichen und ehrenamtliches Engagement im Bereich der Amateurmusik zu würdigen. Rund 750 Besucher waren gekommen. „Dieses Konzert sollte ein Dankeschön sein an alle, die sich für die Musik einsetzen, die Freude am Musizieren vermitteln, und die das oft in ihrer Freizeit tun“, berichtete Janson über die Ansprache des Bundespräsidenten Steinmeier.