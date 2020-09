Projekte im Rheinisch-Bergischen Kreis : Regionale 2025 plant neue Mobilstationen

Seit Ende Juli stehen an der neuen Radstation am Busbahnhof die E-Bikes. Die Verleihstation ist einer der Bausteine für eine Mobilstation. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen / Rhein-Berg Im Sommer 2020 sind die ersten Standorte im Kreis mit einem Verleihsystem für E-Bikes ausgestattet worden. Bis 2022 soll eine schrittweise Umsetzung weiterer Bausteine für die Errichtung von 20 Verkehrsverknüpfungspunkten erfolgen.

Im Rahmen des Strukturförderprogramms „Regionale 2025“ sollen im Rheinisch-Bergischen Kreis bald zahlreiche Projekte umgesetzt werden. Herausforderungen, die in Angriff genommen werden sollen, sind dabei die kluge Nachnutzung von Beständen, die Etablierung regionaler Wertschöpfungsketten und die Weiterentwicklung der Erholungsinfrastrukturen. Unter anderem soll in diesem Zuge der Bau von 20 sogenannten Mobilstationen in allen acht Kommunen des Kreises erfolgen.